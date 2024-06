Résultat des européennes à Nointot : l'élection 2024 en direct

Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella lors des européennes 2024 sera très scruté. Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Nointot semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité.

11:45 - Analyse socio-économique de Nointot : perspectives électorales

Dans la commune de Nointot, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,79%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (86,24%) met en avant le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (7,65%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 539 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) et le nombre de résidences HLM (0,19% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Nointot mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,52% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.