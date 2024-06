Résultat des européennes à Nomeny : l'élection 2024 en direct

En direct

18:24 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font saliver à Nomeny Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Les instituts de sondage dessinent un RN à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'amener à 41% à Nomeny, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais Nomeny n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les analyses les plus expéditives.

15:02 - Avantage RN à Nomeny ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un beau score pour le Rassemblement national à Nomeny. Le parti avait fini en tête dans la commune avec 31,24% au premier round avant un formidable 56,66% au deuxième. Le RN avait battu les impétrants Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 20,39% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (17,57%) au premier tour et encore LFI-PS-PC-EELV (43,34%) au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,95% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,11%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 52,97%, devant Emmanuel Macron à 47,03%.

12:45 - À Nomeny, Jordan Bardella en première position en 2019 Se retourner sur le dernier test semble encore une fois pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Nomeny, à 31,26%, soit 141 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 16,85% et Yannick Jadot à 11,31%.

11:45 - Nomeny : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Nomeny, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des européennes. Dans le bourg, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,73% de 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,46%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 465 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,25%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,06%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Nomeny mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,65% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Nomeny Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Nomeny, 65,47% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des scrutins européens passés, les 1 155 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 47,67% des inscrits sur les listes électorales de Nomeny (Meurthe-et-Moselle) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 49,2% en 2014.

09:30 - Abstention à Nomeny : quelles perspectives pour les européennes ? Ce 9 juin, lors des européennes à Nomeny, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation qui grève les finances des familles est notamment susceptible de pousser les électeurs de Nomeny (54610) à s'intéresser plus fortement du scrutin. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 931 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,67% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 24,7% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,16% au premier tour. Au second tour, 53,85% des votants ne se sont pas déplacés.