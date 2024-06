Résultat des européennes à Nontron : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Rassemblement à Nontron ? Marine Le Pen a surperformé à Nontron à l'issue de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 26,99% des suffrages dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,08% contre 51,92%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 21,26% des voix sur place, contre 28,49% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (39,53%).

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Nontron il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Nontron, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, avec 25,5% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,46% et Yannick Jadot à 10%. Ce qui correspond à 278 bulletins dans la commune.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Nontron La démographie et la situation socio-économique de Nontron contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 126 habitants/km² et 38,15% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 14,48% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 1954,65 € par mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 203 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,28%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,03%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Nontron mettent en avant une diversité de qualifications, avec 45,41% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Nontron ? Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 42,15% au niveau de Nontron, à comparer avec une abstention de 49,8% il y a dix ans. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau national, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Nontron, 58,76% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Abstention à Nontron : les leçons des précédentes élections À Nontron, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière économique et énergétique seraient de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Nontron. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 76,94% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,36% au premier tour, ce qui représentait 1 702 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,23% au premier tour. Au second tour, 58,91% des votants ont exercé leur droit de vote.