Résultat des européennes à Oberbronn : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - À Oberbronn, un Rassemblement national favori ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion calculent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 48% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a en fait enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les habitants d'Oberbronn plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les législatives avaient offert un puissant résultat pour le Rassemblement national à Oberbronn. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 31,66% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 52,72% au 2e, le plaçant au plus haut niveau à l'échelle municipale (Oberbronn n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,54% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,05% et Éric Zemmour troisième avec 11,54%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 61,69%, devant Emmanuel Macron à 38,31%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. 38,59% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 21,74% et François-Xavier Bellamy à 7,25%. Le mouvement eurosceptique séduisait ainsi pas moins de 213 électeurs d'Oberbronn.

11:45 - Dynamique électorale à Oberbronn : une analyse socio-démographique Quelle influence la population d'Oberbronn exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 28% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,96%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (78,27%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 447 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,23%) et le nombre de résidences HLM (0,33% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Oberbronn mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,19% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Européennes précédentes à Oberbronn : retour sur la participation électorale Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Oberbronn, 75,53% des habitants avaient participé. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Lors des européennes de 2019, 568 personnes habilitées à voter à Oberbronn avaient pris part à l'élection (soit 48,46%). La participation était de 37,96% il y a dix ans.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Oberbronn Le taux de participation sera indiscutablement l'un des facteurs importants de ce scrutin européen à Oberbronn. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,7% au sein de la ville. La participation était de 72,98% au deuxième tour, soit 821 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre russo-ukrainienne est de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens d'Oberbronn (67110).