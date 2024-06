En direct

19:26 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 13,56% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 6,06% à Ogy-Montoy-Flanville, contre 23,85% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Ogy-Montoy-Flanville, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. La liste de Jordan Bardella devrait se stabiliser à 30% à Ogy-Montoy-Flanville si la dynamique décrite par les sondeurs à l'échelle nationale se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est assez risquée, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Des tendances à prendre en compte Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,86% contre 35,22% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 40,18% contre 59,82%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 18,63% au premier tour, contre 23,55% pour le binôme Divers gauche. Ce démarrage en demi-teinte ne va pas empêcher le RN de finir premier parti de la commune au second tour avec 18,63%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Ogy-Montoy-Flanville Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Ogy-Montoy-Flanville, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,85% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 22,91%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 13,21%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Ogy-Montoy-Flanville façonne les résultats électoraux ? Les données démographiques et socio-économiques d'Ogy-Montoy-Flanville révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des européennes. Avec une densité de population de 268 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,45%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (93,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 682 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,28%) et le nombre de résidences HLM (0,67% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,55%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Ogy-Montoy-Flanville, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Ogy-Montoy-Flanville : analyse du pourcentage de participation aux précédentes européennes L'observation des dernières consultations politiques permet de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Au moment des dernières européennes, sur les 765 personnes en âge de voter à Ogy-Montoy-Flanville, 52,47% avaient participé au vote. La participation était de 45,09% il y a 10 ans. La participation des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les européennes à Ogy-Montoy-Flanville sont lancées L'une des clés du scrutin européen 2024 sera indiscutablement la participation à Ogy-Montoy-Flanville. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,39% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 76,39% au premier tour, ce qui représentait 1 142 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des Français pourrait en effet nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs d'Ogy-Montoy-Flanville.