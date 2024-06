La Nouvelle union populaire et sociale étant terminée, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 15,76% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4% à Orbec, contre 23,69% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont choisir les habitants d'Orbec ?

A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors des élections européennes 2024 sera très observé. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà forte à Orbec entre Jordan Bardella en 2019 (29,38%) et Marine Le Pen en 2022 (33,09% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 39% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.