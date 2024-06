En direct

19:15 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Ormes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 19,47% des voix dans la commune. Une performance à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,85% à Ormes, contre 27,53% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Ormes, un favori aux européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très observé. Si en France, les sondages d'intentions de vote annoncent une progression moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à près de 30% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Ormes ? Ormes avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,29%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 33,44% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,19% contre 57,81%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Ormes un mois plus tard, lors des législatives, avec 23,32% au premier tour, contre 30,90% pour le binôme LREM. Sur la commune d'Ormes, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - 27,53% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Ormes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des dernières européennes à Ormes plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 9,22% des suffrages exprimés, en troisième position, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 24,25% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 27,53%, vainqueure dans la localité.

11:45 - Les données démographiques d'Ormes révèlent les tendances électorales À Ormes, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,2%. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (10,62%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 538 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,08%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,27%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Ormes mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,78% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Ormes Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. L'analyse des précédents scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Lors des précédentes européennes, sur les 1 542 personnes en âge de voter à Ormes, 48,05% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 59,95% il y a dix ans.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Ormes ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement la participation à Ormes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,87% au premier tour et seulement 46,55% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Ormes ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 124 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,89% avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,32% au premier tour, soit 2 478 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.