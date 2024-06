L'union de la gauche aux législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 21,77% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (28,66% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,99% pour Yannick Jadot, 1,74% pour Fabien Roussel et 1,41% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,04% à Oyonnax, contre 19,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Oyonnax avant les européennes

Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. À Oyonnax, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,36% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,03% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.