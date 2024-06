Résultat des européennes à Penchard : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Bardella regardés de près à Penchard Alors que sur la France entière, les enquêtes d'opinion augurent d'un resultat de 33% pour Jordan Bardella au scrutin européen de 2014, soit 10 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 39% ce 9 juin au soir.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à retenir pour le scrutin européen Se tourner vers le plus récent verdict des urnes apporte des enseignements clés au moment des européennes. Même si ce précédent a aussi ses biais…Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Penchard. Ce dernier avait terminé en tête dans la localité avec 32,68% au 1er round et surtout 57,05% au deuxième (Penchard ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,73% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,36%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,84%, devant Emmanuel Macron à 44,16%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Penchard il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui avait remporté les européennes il y a cinq ans à Penchard, avec 29,03% des votes, soit 108 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,97% suivie par Yannick Jadot avec 12,9%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Penchard Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Penchard comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 354 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 59 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 680 foyers fiscaux. Dans la localité, 24,33 % des résidents sont des enfants, et 5,37 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 203 résidents étrangers, représentant 15,15% de la population, participent à cette variété culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 30,49% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 191,51 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Penchard, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Penchard ? L'étude des derniers scrutins européens permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. En 2019, au moment des européennes, le taux de participation s'élevait à 54,1% au niveau de Penchard. La participation était de 39,92% lors des européennes de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Penchard : scrutin en cours À Penchard, l'un des facteurs essentiels des européennes sera sans aucun doute le taux de participation. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 769 personnes en âge de voter dans la ville, 79,58% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 77,27% au deuxième tour, soit 595 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,28% au premier tour et seulement 47,99% au deuxième tour. La guerre en Ukraine pourrait en effet de faire augmenter la participation à Penchard.