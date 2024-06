En direct

19:21 - À Penne-d'Agenais, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'autre incertitude qui accompagne ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Penne-d'Agenais, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,84% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 7,55% à Penne-d'Agenais, contre 19,89% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Qui vont adopter les électeurs de la droite à Penne-d'Agenais ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très commenté. On note que Penne-d'Agenais compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,21% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 25,2% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes L'élection suprême est sans doute la référence pour juger la tendance locale. Marine Le Pen a énormément séduit à Penne-d'Agenais pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 25,2% des voix dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,58% contre 50,42%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 22,21% des suffrages sur place, contre 27,84% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 52,76%, contre 47,24% pour le binôme Nupes.

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Penne-d'Agenais, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, glanant 25,21% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,89% et Yannick Jadot à 11,81%. Ce qui correspond à 237 électeurs dans la ville.

11:45 - Les défis socio-économiques de Penne-d'Agenais et leurs implications électorales Dans la commune de Penne-d'Agenais, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des européennes. Avec un taux de chômage de 8,51% et une densité de population de 50 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 599 € par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 986 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,09%) et le nombre de résidences HLM (3,4% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Penne-d'Agenais mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,75% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Penne-d'Agenais Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 45,98% au niveau de Penne-d'Agenais (Lot-et-Garonne), à comparer avec un taux d'abstention de 51,66% lors du scrutin de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Penne-d'Agenais, 59,38% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Penne-d'Agenais À Penne-d'Agenais, l'un des facteurs importants de ces élections européennes 2024 sera indiscutablement le niveau de participation. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 839 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 22,57% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 27,21% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit militaire entre Israël et la Palestine et ses conséquences sur l'économie mondiale sont susceptibles de pousser les citoyens de Penne-d'Agenais (47140) à s'intéresser plus fortement de l'élection.