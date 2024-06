En direct

19:17 - À Penta-di-Casinca, que vont trancher les supporters de la Nupes ? La gauche unie aux législatives ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La Nupes était absente lors des législatives à Penta-di-Casinca. On trouvait un ticket Régionaliste en tête au premier tour, avec 30,80% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Divers droite qui l'emportait.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Penta-di-Casinca avant les européennes Quand on analyse la progression du RN anticipée par les intentions de vote au niveau national aujourd'hui, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier devrait s'élever à près de 40% à Penta-di-Casinca. Une estimation qui semble coller avec les points déjà conquis par le parti dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours monter.

15:02 - Les derniers chiffres à Penta-di-Casinca Marine Le Pen avait marqué les esprits à Penta-di-Casinca à l'issue de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 35,41% dès le premier round. En finale du scrutin, c'est aussi la cheffe de file de l'ancien FN qui passait devant à Penta-di-Casinca avec 55,92%, devant Emmanuel Macron à 44,08%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 24,46% des suffrages sur place, contre 30,80% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 69,75%.

12:45 - En 2019, un précédent au résultat très net Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste de Jordan Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à Penta-di-Casinca, avec 31,57% des bulletins (250 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,33% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 15,78%.

11:45 - Analyse socio-économique de Penta-di-Casinca : perspectives électorales En pleine campagne électorale européenne, Penta-di-Casinca est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 3 376 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 475 entreprises, Penta-di-Casinca offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (39,6 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 292 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 021 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 15,99%, révélant une situation économique précaire. À Penta-di-Casinca, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Penta-di-Casinca : étude du taux de participation aux précédentes élections européennes Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 61,38% des inscrits sur les listes électorales de Penta-di-Casinca avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 66,36% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Penta-di-Casinca pour les élections européennes À Penta-di-Casinca, la participation constituera indiscutablement l'une des clés de ces élections européennes 2024. L'inflation serait par exemple susceptible de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Penta-di-Casinca. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 64,88% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 64,34% au deuxième tour, ce qui représentait 1 559 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 33,48% au premier tour et seulement 37,77% au deuxième tour.