Résultat des européennes à Pesmes : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Que vont trancher les votants de Pesmes ? À Pesmes, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,43% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,37% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Pesmes ? Pesmes avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,37%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 29,55% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 46,43% contre 53,57%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 24,63% au premier tour, contre 30,24% pour le binôme LREM. Bis repetita au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! L'emporter.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Pesmes Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait glané 27,43% des votes, face à Nathalie Loiseau à 22,36% et Yannick Jadot à 10,55%.

11:45 - Les données démographiques de Pesmes révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Pesmes comme dans toute la France. Avec une population de 1 077 habitants répartis dans 667 logements, cette localité présente une densité de 58 hab/km². Ses 89 entreprises attestent une économie florissante. Dans la localité, 12,69 % des résidents sont des enfants, et 15,11 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 30,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 32,67% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 542,42 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Pesmes incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Etude de la participation aux élections européennes à Pesmes L'analyse des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 515 personnes en âge de voter à Pesmes, 60,23% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 58,5% lors du scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Pesmes pour les européennes Ce 9 juin, lors des européennes à Pesmes, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,23% dans la localité, contre un taux d'abstention de 22,31% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.