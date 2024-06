Résultat des européennes à Peyrat-le-Château : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Peyrat-le-Château Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera la clé du scrutin pour ces européennes 2024 localement. Si dans toute la France, les sondages prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de Peyrat-le-Château penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Peyrat-le-Château avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,36%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 26,01% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 48,74% contre 51,26%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,82% au premier tour, contre 39,47% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le second tour sera à l'avenant, qui verra également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Peyrat-le-Château, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, s'était imposée, récoltant 23,02% des votes contre Nathalie Loiseau à 14,55% et Raphaël Glucksmann à 11,38%. C'étaient alors 87 électeurs qui l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Comment la composition démographique de Peyrat-le-Château façonne les résultats électoraux ? Quelle influence la population de Peyrat-le-Château exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 12,83% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 12,54% sont des personnes âgées. Le taux d'agriculteurs, qui représente 12,42%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,95% et d'une population immigrée de 12,73% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 30,64%, comme à Peyrat-le-Château, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - À Peyrat-le-Château, quelle abstention aux élections européennes ? L'étude des résultats des élections antérieures est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, parmi les 415 inscrits sur les listes électorales à Peyrat-le-Château, 43,99% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 46,4% pour le scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Peyrat-le-Château, 63,05% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Participation à Peyrat-le-Château : que retenir des précédentes élections ? À Peyrat-le-Château, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections européennes. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur les tarifs du quotidien sont de nature à de faire augmenter le pourcentage de participation à Peyrat-le-Château (87470). Au premier tour de la dernière présidentielle, 21,97% des électeurs habilités dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 25,73% au second tour. En comparaison, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 40,97% au premier tour et seulement 44,69% au deuxième tour.