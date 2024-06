Résultat des européennes à Peyrins : l'élection 2024 en direct

11:45 - Peyrins et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Dans la ville de Peyrins, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,23%. De plus, le taux de ménages propriétaires (74,23%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (86,69%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 075 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,14%) révèle des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (8,33%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Peyrins mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,35% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.