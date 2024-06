En direct

19:35 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Pionsat ? Une autre interrogation de ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la rupture de la Nupes. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Pionsat, le binôme Nupes avait en effet enregistré 37,62% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 6,92% à Pionsat, contre 17,58% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Quel résultat à Pionsat pour les candidats RN ? À Pionsat, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,5% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 24,42% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les votants de Pionsat plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Pionsat avec 24,42% contre 26,74% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 47,06% contre 52,94%. Le RN ratait aussi la première marche à Pionsat par la suite, lors des élections législatives, avec 13,12% au premier tour, contre 37,62% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui cumulera le plus de suffrages, avec 64,65% sur la seule circonscription recouvrant Pionsat.

12:45 - À Pionsat, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? 24,5% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 17,58% et François-Xavier Bellamy à 13,54%. Le RN avait attiré ainsi 85 habitants de Pionsat passés par les isoloirs.

11:45 - Pionsat aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact auront les électeurs de Pionsat sur les résultats des élections européennes ? Dans le village, 11,35% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 39,07% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (41,54%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 416 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (27,82%) et le nombre de résidences HLM (14,63% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,8%, comme à Pionsat, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Pionsat : étude du taux de participation aux européennes Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 373 inscrits sur les listes électorales à Pionsat, 46,33% étaient restés chez eux. L'abstention était de 48,78% pour le scrutin européen de 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Pionsat, 53,7% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter à Pionsat : les européennes débutent Ce 9 juin, lors des élections européennes à Pionsat, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 59,26% au premier tour. Au deuxième tour, 52,99% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Pionsat ? A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 74,18% au niveau de la ville, contre un taux de participation de 76,07% au premier tour, ce qui représentait 534 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.