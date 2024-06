Résultat des européennes à Plainfaing : l'élection 2024 en direct

Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme un précédent précieux au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient offert un joli résultat pour le Rassemblement national à Plainfaing. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la localité avec 38,76% au premier round avant un formidable 60,08% au second, le portant à la meilleure place à l'échelle municipale (Plainfaing n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,43% au 1er tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 17,37% et Emmanuel Macron troisième avec 14,42%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 69,17%, devant Emmanuel Macron à 30,83%.

Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble encore évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Plainfaing, à 43,4%, soit 263 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 13,7% et Manon Aubry à 9,9%.

11:45 - Plainfaing : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Les données démographiques et socio-économiques de Plainfaing révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 17,59%. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (43,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 577 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,85%) et le nombre de résidences HLM (9,3% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 21,88%, comme à Plainfaing, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.