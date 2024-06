Résultat des européennes à Plouézec : l'élection 2024 en direct

17:02 - Avantage Hayer à Plouézec ?

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Plouézec lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,26%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 21,78%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 38,71% contre 61,29%. Le RN n'a pas plus convaincu à Plouézec par la suite, lors des élections des députés, avec 16,47% au premier tour, contre 30,02% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va remporter le plus de voix, avec 51,08% sur la seule circonscription recouvrant la commune.