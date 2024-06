Résultat des européennes à Plouguenast-Langast : l'élection 2024 en direct

Plouguenast-Langast avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,41%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 38,03% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,53% contre 59,47%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 9,65% au premier tour, contre 53,49% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Plouguenast-Langast, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au moment du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

11:45 - Plouguenast-Langast et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Quel portrait faire de Plouguenast-Langast, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 9,52% d'agriculteurs pour 2 406 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 127 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 715 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 29 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,46 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Plouguenast-Langast abrite une communauté diversifiée, avec ses 155 résidents étrangers, soit 6,38% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,15%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 166 euros par an. Ainsi, Plouguenast-Langast incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.