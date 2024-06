Résultat des européennes à Ploumilliau : l'élection 2024 en direct

En direct

17:05 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Ploumilliau Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,94% contre 26,67% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 40,36% contre 59,64%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 17,35% au premier tour, contre 30,10% pour le binôme Nupes. Le second tour restera sur cette partition, voyant également le binôme LFI-PS-PC-EELV finir gagnant.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Ploumilliau Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, Bardella glanant 19,93% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première place avec 22,89%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Ploumilliau : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Ploumilliau, les élections sont en cours. Dotée de 1 501 logements pour 2 453 habitants, la densité de la ville est de 71 habitants/km². Ses 161 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (69,62 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 44,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,9%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2126,19 €/mois. En résumé, Ploumilliau incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Ploumilliau ? L'analyse des résultats des dernières consultations politiques permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. Lors des dernières élections européennes, sur les 1 246 inscrits sur les listes électorales à Ploumilliau, 39,28% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 49,22% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Pour rappel, au niveau national en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Ploumilliau À Ploumilliau, le taux de participation sera incontestablement l'un des critères principaux de ces élections européennes 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 2 082 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 82,32% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 78,07% au second tour, c'est-à-dire 1 627 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,89% au premier tour et seulement 56,04% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Ploumilliau ? La perte de pouvoir d'achat est capable d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Ploumilliau.