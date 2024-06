Résultat des européennes à Pompignan : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Sur qui vont se porter les électeurs de droite à Pompignan ? À Pompignan, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,44% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 25,43% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Elections les plus proches, les législatives avaient donné un joli résultat pour le Rassemblement national à Pompignan. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la localité avec 26,11% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Pompignan n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même récolté un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 25,43% au 1er tour et 47,65% au 2e dans la ville.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Pompignan Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Pompignan, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, récoltant 28,44% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,29% et Yannick Jadot à 14,13%.

11:45 - Pompignan : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune de Pompignan, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 118 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,61%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (88,38%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 625 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,84%) et le nombre de résidences HLM (5,6% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Pompignan mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,24% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Européennes précédentes à Pompignan : état des lieuxde la participation L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50%. Au fil des dernières années, les 1 749 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation représentait 56,59% des inscrits sur les listes électorales de Pompignan, contre une participation de 48,61% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Pompignan : l'abstention en question L'un des facteurs forts des élections européennes sera le taux de participation à Pompignan. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,12% au premier tour. Au second tour, 49,58% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 13,49% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 17,1% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.