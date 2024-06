En direct

19:14 - À Pont-l'Évêque, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après la disparition de la Nupes. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 17,92% des bulletins dans la commune. Un score à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 3,82% à Pont-l'Évêque, contre 21,87% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les sondages de Bardella regardés de près à Pont-l'Évêque Le nombre d'électeurs séduits par la liste Bardella sera un enjeu pour cette élection du Parlement européen 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Pont-l'Évêque semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les habitants de Pont-l'Évêque plutôt favorables à Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Pont-l'Évêque lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,14%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 29,6%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 46,83% contre 53,17%. Le RN ratait aussi la première marche à Pont-l'Évêque quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 22,07% au premier tour, contre 36,76% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Pont-l'Évêque, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Pont-l'Évêque il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore pertinent au moment du scrutin de ce dimanche. C'est la liste présentée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Pont-l'Évêque, avec 29,34% des électeurs (499 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 21,87% suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 9,41%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Pont-l'Évêque : un regard sur la démographie locale A mi-chemin des européennes, Pont-l'Évêque regorge de diversité et d'activités. Dotée de 2 596 logements pour 4 953 habitants, la densité de la commune est de 557 hab par km². Avec 523 entreprises, Pont-l'Évêque offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (23,81 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,56% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 33,18% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 561,65 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Pont-l'Évêque, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Européennes précédentes à Pont-l'Évêque : état des lieux de l'abstention La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections européennes atteignait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des précédentes élections. Au moment des dernières européennes, parmi les 1 780 inscrits sur les listes électorales à Pont-l'Évêque, 50,93% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 39,13% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Pont-l'Évêque pour les européennes L'abstention sera l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 à Pont-l'Évêque. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,58% au premier tour et seulement 56,51% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 707 personnes en âge de voter dans la ville, 25,62% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 26,49% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.