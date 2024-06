En direct

19:17 - À Pont-sur-Yonne, qui va tirer parti des 21,08% de la Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant terminée, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 21,08% des bulletins dans la commune. Un score à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 5,01% à Pont-sur-Yonne, contre 16,25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 16,25% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 21,06% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 20,41% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Pont-sur-Yonne Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Pont-sur-Yonne semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les votants de Pont-sur-Yonne penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un très bon résultat pour le RN à Pont-sur-Yonne. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 34,72% au 1er round avant un formidable 60,49% au second, lui assurant d'être au sommet à l'échelle communale. Le Parti s'était placé devant les candidats estampillés Nupes avec 21,08% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (20,41%) au premier tour et encore Ensemble ! (39,51%) au second (Pont-sur-Yonne n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,63% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,06% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,79%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,57%, devant Emmanuel Macron à 40,43%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Pont-sur-Yonne Regarder en arrière apparait toujours comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait glané 36,4% des votes, face à Nathalie Loiseau à 16,25% et Manon Aubry à 6,5%.

11:45 - Pont-sur-Yonne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Pont-sur-Yonne comme partout ailleurs. Avec ses 3 333 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 216 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (65,2 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La présence de 144 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 433 €/an, la commune aspire à plus de prospérité. À Pont-sur-Yonne, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Européennes à Pont-sur-Yonne : retour sur la participation électorale Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2019, pendant les élections européennes, 48,14% des personnes habilitées à voter à Pont-sur-Yonne s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 41,53% il y a dix ans. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Pont-sur-Yonne, 67,23% des habitants avaient voté.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Pont-sur-Yonne : la participation en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Pont-sur-Yonne ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur les prix du quotidien sont de nature à avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Pont-sur-Yonne. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 30,23% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 31,38% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.