Résultat des européennes à Pontacq : l'élection 2024 en direct

Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pontacq

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pontacq mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections européennes. Avec 41,44% de population active et une densité de population de 101 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 8,83% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (84,78%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 107 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,27%) et le nombre de résidences HLM (4,27% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Pontacq mettent en relief une diversité de qualifications, avec 30,77% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.