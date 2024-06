En direct

19:29 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Port-d'Envaux scruté Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La réserve de voix semble importante à Port-d'Envaux. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Port-d'Envaux, le binôme Nupes avait en effet glané 30,91% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une percée à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,33% pour Yannick Jadot, 1,86% pour Fabien Roussel et 1,73% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 7,34% à Port-d'Envaux, contre 22,22% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont adopter les électeurs de la droite à Port-d'Envaux ? Si en France entière, les enquêtes d'opinion dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à 33% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a visiblement gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives L'élection à la présidence de la République avait offert un net avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Port-d'Envaux. La patronne du Rassemblement national s'imposait avec 26,63% au 1er round contre 23,44% pour Emmanuel Macron et 22,77% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,74% contre 51,26%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 25,98% des suffrages sur place, contre 30,91% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (50,66%).

12:45 - À Port-d'Envaux, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 118 votants de Port-d'Envaux avaient préféré l'extrême droite à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait 23,41% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 22,22% et Yannick Jadot à 17,26%.

11:45 - Élections à Port-d'Envaux : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Port-d'Envaux mettent en lumière des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,59% peut agir sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 50 habitants par km² et 39,81% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (23,56%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 527 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,47%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,96%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Port-d'Envaux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,22% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Abstention aux européennes à Port-d'Envaux : facteurs et implications Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes atteignait 50%. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des élections précédentes. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 39,54% dans la commune de Port-d'Envaux, à comparer avec une abstention de 55,02% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Port-d'Envaux À Port-d'Envaux, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,36% au sein de la commune. Le taux de participation était de 80,15% au premier tour, c'est-à-dire 767 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,42% au premier tour et seulement 53,15% au second tour. Le conflit russo-ukrainien serait susceptible d'impacter les choix que feront les citoyens de Port-d'Envaux.