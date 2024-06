Résultat des européennes à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 13,67% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 40,77% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (23,29%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 946 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,84%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (16,8%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,5% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.