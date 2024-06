Résultat des européennes à Port-sur-Saône : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Port-sur-Saône aux élections européennes

Quel portrait faire de Port-sur-Saône, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 1 607 logements pour 2 977 habitants, la densité de la commune est de 123 habitants par km². Avec 151 entreprises, Port-sur-Saône se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 33 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,69 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 35,27% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 309 euros/an, la ville désire plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Port-sur-Saône participe à l'histoire de l'Europe.