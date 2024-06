En direct

19:09 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Portes-lès-Valence pour ces élections européennes 2024 ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix semble conséquente à Portes-lès-Valence. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Portes-lès-Valence, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,86% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait atteint 4,86% à Portes-lès-Valence, contre 16,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 16,28% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 22,96% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 17,47% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Portes-lès-Valence pour la liste Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera l'enseignement majeur pour ces élections européennes au niveau local, comme dans le reste du pays. Enseignement clé pour ce dimanche : Portes-lès-Valence compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,27% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,4% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Portes-lès-Valence plutôt pour Le Pen en 2022 C'est incontestablement la présidentielle qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Portes-lès-Valence avait plébiscité Marine Le Pen au terme de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du parti d'extrême droite terminait avec 29,4% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,85% contre 52,15%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 26,75% des voix sur place, contre 27,86% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 52,55%, contre 47,45% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 1036 habitants de Portes-lès-Valence passés par les isoloirs avaient préféré la liste du RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella enregistrait ainsi 29,27% des voix face à Nathalie Loiseau à 16,28% et Yannick Jadot à 11,67%.

11:45 - Portes-lès-Valence : quand les données démographiques façonnent les urnes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Portes-lès-Valence regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 422 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 691 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (83,8 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 469 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 7,70%, favorise son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 14,23%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 701 €/an. À Portes-lès-Valence, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Elections européennes à Portes-lès-Valence : le niveau d'abstention Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 3 695 inscrits sur les listes électorales à Portes-lès-Valence, 51,03% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 57,97% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Portes-lès-Valence : les leçons des précédentes élections À Portes-lès-Valence, l'un des critères clés des européennes sera incontestablement le niveau d'abstention. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,96% au sein de l'agglomération, à comparer avec une participation de 72,85% au second tour, ce qui représentait 5 466 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,01% au premier tour. Au deuxième tour, 46,24% des électeurs se sont déplacés. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Portes-lès-Valence .