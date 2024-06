En direct

19:23 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Potigny, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,17% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,71% à Potigny, contre 12,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Sur qui vont se porter les électeurs de droite à Potigny ? Indicateur clé pour ce dimanche : Potigny fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,14% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 33,39% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour le scrutin Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un beau résultat pour le Rassemblement national à Potigny. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la commune avec 31,40% au 1er tour avant un formidable 56,04% au deuxième. Le RN passait devant les candidats estampillés LFI-PS-PC-EELV (26,17%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (18,10%) au premier tour puis encore Ensemble ! (43,96%) au second (Potigny ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,39% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,26% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,34%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,41%, devant Emmanuel Macron à 44,59%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections pleines d'enseignements Regarder en arrière semble de nouveau pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 246 habitants de Potigny passés par les bureaux de vote avaient été séduits par l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait cumulé ainsi 35,14% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 12,43% et Manon Aubry à 12,29%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Potigny La structure démographique et socio-économique de Potigny définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,29% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 45,08% de population active et une densité de population de 483 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 694 €/an peut être révélateur de disparités socio-économiques locales. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,44%) et le nombre de résidences HLM (10,66% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Potigny mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,9% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Potigny Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des élections antérieures. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 735 personnes aptes à voter à Potigny s'étaient rendues aux urnes (soit 53,11%). La participation était de 40,87% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Potigny, 67,78% des habitants avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Potigny : quel sera le taux de participation ? À Potigny, le taux de participation constituera indiscutablement l'un des critères principaux de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 50,1% au premier tour et seulement 46,06% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Potigny ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 77,51% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,73% au deuxième tour, ce qui représentait 1 117 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.