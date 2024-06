Résultat des européennes à Provenchères-et-Colroy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Sur quel candidat vont se porter les voix de droite à Provenchères-et-Colroy ? Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Provenchères-et-Colroy. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi prévoir 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Provenchères-et-Colroy ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient abouti à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Provenchères-et-Colroy. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 33,62% au 1er round et surtout 52,13% au 2e, lui assurant la meilleure place à l'échelle communale (Provenchères-et-Colroy n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 41,85% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,47% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,17%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 61,07%, devant Emmanuel Macron à 38,93%.

12:45 - À Provenchères-et-Colroy, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Provenchères-et-Colroy, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, récoltant 40,21% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 13,88% et Yannick Jadot à 9,07%. Si on entre dans le détail, 226 électeurs l'avaient désignée dans la localité.

11:45 - Dynamique électorale à Provenchères-et-Colroy : une analyse socio-démographique La composition démographique et le contexte socio-économique de Provenchères-et-Colroy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Dans le bourg, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,56% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (68,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 479 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,16%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,42%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Provenchères-et-Colroy mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,87% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - À Provenchères-et-Colroy, quelle abstention aux européennes ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette localité ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 591 personnes en âge de voter à Provenchères-et-Colroy avaient pris part à l'élection (soit 58,00%). Le taux de participation était de 42,15% pour le scrutin européen de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les élections européennes à Provenchères-et-Colroy sont lancées Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Provenchères-et-Colroy ? Le conflit militaire israélo-palestinien et son impact sur les tarifs du quotidien pourraient en effet pousser les citoyens de Provenchères-et-Colroy à ne pas rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 77,96% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 76,85% au premier tour, c'est-à-dire 800 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,97% au premier tour et seulement 45,54% au deuxième tour.