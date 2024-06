Une autre incertitude qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,02% des suffrages dans la localité. Une poussée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 3,94% à Provins, contre 17,72% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 17,72% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,35% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,6% de LREM au premier tour des législatives ?

Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Provins semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants de Provins plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle

C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Provins lors du premier tour de la présidentielle, avec 23,44%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,31%. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,3% contre 52,7%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,95% au premier tour, contre 33,53% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Provins, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.