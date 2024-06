En direct

19:25 - À Puget-Théniers, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était arrogé 5,48% à Puget-Théniers, contre 12,82% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa percée lors des élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Puget-Théniers, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,26% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Puget-Théniers, entre les 12,82% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 15,08% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 10,72% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Puget-Théniers pour le Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera très observé localement pour ces élections des députés européens 2024. On remarque que Puget-Théniers compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 37,61% lors du vote européen et Marine Le Pen 36,46% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les votants de Puget-Théniers penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient offert un bon résultat pour le RN à Puget-Théniers. Le parti avait obtenu une place en tête dans la ville avec 29,13% au 1er round et surtout 63,61% au deuxième. Le RN avait dépassé les impétrants Les Républicains avec 19,71% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (18,26%) au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (36,39%) au second (Puget-Théniers n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,46% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 15,08% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,19%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 66,23%, devant Emmanuel Macron à 33,77%.

12:45 - 37,61% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Puget-Théniers Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Puget-Théniers, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, récoltant 37,61% des votes contre Nathalie Loiseau à 12,82% et Yannick Jadot à 10,09%.

11:45 - Puget-Théniers : démographie, élections et perspectives d'avenir Les données démographiques et socio-économiques de Puget-Théniers montrent des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,16%. En outre, le taux de ménages propriétaires (50,89%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (55,8%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 711 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,43%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (11,91%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Puget-Théniers mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,01% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Puget-Théniers : analyse du pourcentage de participation aux précédentes élections européennes Au cours des dernières années, les 1 892 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des européennes de 2019, 44,3% des personnes aptes à participer à une élection à Puget-Théniers avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 50,85% en 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à Puget-Théniers pour les européennes Le taux de participation constituera l'un des critères clés du scrutin européen à Puget-Théniers. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,64% au premier tour et seulement 51,66% au second tour. Pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,5% dans la ville, contre une abstention de 25,4% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.