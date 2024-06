Résultat des européennes à Pulligny : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les électeurs de la gauche unie observés Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait atteint 10,78% à Pulligny, contre 17,56% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa performance lors des législatives, en 2022. La Nupes était absente aux dernières législatives à Pulligny. C'est néanmoins un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 50,68% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella convoités à Pulligny Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion annoncent une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Tendance favorable au RN à Pulligny ? L'élection du président de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Pulligny. Elle rassemblait 28,85% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,37% et 20,45% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,82% contre 53,18%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 24,77% des voix sur place, contre 50,68% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (65,43%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait enregistré 27,15% des suffrages, soit 136 voix, face à Nathalie Loiseau à 17,56% et Yannick Jadot à 13,17%.

11:45 - Pulligny et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Comment les habitants de Pulligny peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 127 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,12%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,86%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 445 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,06%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,87%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Pulligny mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,16% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Pulligny Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Au fil des précédents scrutins européens, les 1 165 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 525 personnes en âge de voter à Pulligny, 54,35% avaient pris part au vote, contre une participation de 45,12% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Pulligny : les européennes débutent Le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 à Pulligny. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 76,99% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection. La participation était de 77,44% au second tour, soit 731 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre au Moyen-Orient est notamment susceptible de ramener les électeurs de Pulligny dans les isoloirs.