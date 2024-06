Résultat des européennes à Puylaurens : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Les électeurs de Puylaurens plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un puissant démarrage pour le RN à Puylaurens. Ce dernier s'était hissé en tête dans la ville avec 23,53% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme La République en Marche sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 26,25% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,62% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,33%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 50,29%, devant Emmanuel Macron à 49,71%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste RN de Bardella qui l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Puylaurens, avec 27,04% des suffrages (352 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 19,66% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 10,37%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Puylaurens Comment les habitants de Puylaurens peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,38%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (66,36%) souligne le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 532 euros/an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 360 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,72%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,25%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Puylaurens mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,59% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des élections européennes à Puylaurens L'analyse des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des européennes 2019, le pourcentage de participation s'était hissé à 56,44% dans la commune de Puylaurens, à comparer avec une participation de 51,93% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Puylaurens : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter la participation à Puylaurens. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,47% au premier tour. Au second tour, 47,71% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Puylaurens pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, sur les 2 422 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,74% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,81% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.