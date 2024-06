Quédillac avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,8%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 34,06% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 38,58% contre 61,42%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,67% au premier tour, contre 30,29% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second round, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va remporter le plus de voix, avec 55,06% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

11:45 - Élections européennes à Quédillac : impact de la démographie et de l'économie locale

La démographie et le profil socio-économique de Quédillac façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 6,01% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 49,56% de population active et une densité de population de 44 hab/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 8,22%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,88%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,72%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Quédillac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,2% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.