19:10 - Sur quel candidat vont se transférer les 32,2% de la Nupes à Quetigny ? L'autre question qui enveloppe ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Quetigny, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,2% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 9,9% à Quetigny, contre 22,29% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Quetigny pour les candidats de Bardella ? À Quetigny, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 18,9% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,02% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Hayer à Quetigny ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 30,74% et Emmanuel Macron avec 27,71% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Quetigny. Marine Le Pen ne récoltait que 18,02%. Et elle échouait aussi au second tour avec 31,58% contre 68,42%. Avec 15%, le RN sera distancé ensuite par les 32,20% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Se retourner sur le dernier test semble de nouveau logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste de Bardella affichant 18,9% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première position avec 22,29%.

11:45 - Quetigny et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quelle influence les habitants de Quetigny exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 1178 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,69%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 234 euros par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 3 277 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,37% et d'une population immigrée de 12,67% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,63% à Quetigny, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Quetigny ? Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,12%, mieux qu'en 2014. L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette agglomération. Lors des élections européennes 2019, 3 418 électeurs de Quetigny avaient participé au vote (soit 54,94%), contre un taux de participation de 44,4% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Quetigny Ce 9 juin, lors des européennes à Quetigny, qu'en sera-t-il de la participation ? La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes liées au conflit militaire entre entre la Palestine et Israël sont capables d'impacter le pourcentage de participation à Quetigny. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 74,4% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 79,43% au premier tour, soit 4 939 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.