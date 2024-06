En direct

19:27 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 14,01% des voix dans la commune. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,61% pour Yannick Jadot, 2,94% pour Fabien Roussel et 1,52% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 3,63% à Quinssaines, contre 18,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Que vont choisir les habitants de Quinssaines ? Le résultat de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces européennes 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national prédite par les sondeurs au niveau national aujourd'hui, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait se situer à environ 39% à Quinssaines. Un calcul qui concorde avec les suffrages déjà grattés par le parti sur place entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Quinssaines ? La communauté électorale de Quinssaines avait offert un gros avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022. La figure du parti d'extrême droite terminait avec 33,41% au 1er round. Rebelotte au 2e tour contre Macron avec 51,84%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 17,1% des suffrages sur place, contre 23,94% pour le binôme Divers gauche. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 56,65%, contre 43,35% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience déjà tranchante Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite présentée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections européennes à l'époque à Quinssaines, avec 29,18% des électeurs (185 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 18,45% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 9,31%.

11:45 - Quinssaines aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Quinssaines, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,78%. De plus, le taux de ménages propriétaires (88,18%) souligne le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (13,22%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 628 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,85%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,52%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Quinssaines mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,56% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux européennes à Quinssaines Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Lors des précédentes européennes, 42,48% des personnes en âge de voter à Quinssaines avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 51,86% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Quinssaines : la participation au cœur des préoccupations Ce 9 juin, lors des européennes à Quinssaines, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre russo-ukrainienne est notamment capable de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Quinssaines. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 172 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 82% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 81,5% au second tour, soit 956 personnes. En comparaison, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,31% au premier tour et seulement 49,07% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Quinssaines ?