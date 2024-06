Résultat des européennes à Raedersheim : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - À Raedersheim, une liste RN favorite ? En regardant la progression du Rassemblement national anticipée par les études sondagières au niveau national aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait se situer à près de 40% à Raedersheim. Un chiffre qui semble coller avec les électeurs déjà grattés par le mouvement dans la commune entre les européennes 2019 (32,59%) et Marine Le Pen en 2022 (37,01% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Raedersheim ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un très gros résultat pour le RN à Raedersheim. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la commune avec 29,10% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,01% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,17% et Éric Zemmour troisième avec 9,52%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,47%, devant Emmanuel Macron à 42,53%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Raedersheim Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? C'est la liste RN de Jordan Bardella qui s'était affichée en tête des européennes à l'époque à Raedersheim, avec 32,59% des voix exprimées devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 18,08% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 12,05%.

11:45 - Comment la composition démographique de Raedersheim façonne les résultats électoraux ? La structure démographique et socio-économique de Raedersheim façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 197 hab/km² et un taux de chômage de 9,36%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,53%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 416 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,78%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,42%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Raedersheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,62% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Raedersheim Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins européens précédents. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 49,28% des votants de Raedersheim, contre un taux de participation de 41,91% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Raedersheim ? À Raedersheim, l'un des facteurs clés du scrutin européen sera immanquablement le taux de participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,88% au premier tour. Au second tour, 52,66% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 16,69% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 17,2% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.