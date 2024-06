Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Rambervillers semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Rambervillers ?

L'élection présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La candidate du parti d'extrême droite glanait 36,56% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,86% et 14,39% des voix. Au 2e tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 55,61% contre 44,39%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 26,65% des votes sur place, contre 29,85% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (58,84%).