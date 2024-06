Résultat des européennes à Rannée : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Rannée, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité Une autre question qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 16,32% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,66% à Rannée, contre 30,55% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Rannée ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Alors qu'au niveau du pays, les sondeurs avancent un resultat de 33% pour Jordan Bardella aux européennes de 2014, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 12 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive à près de 30% à Rannée ce 9 juin au soir.

15:02 - Les habitants de Rannée plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Rannée lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,11%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 27,4%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 37,04% contre 62,96%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Rannée un mois plus tard, lors des législatives, avec 18,13% au premier tour, contre 36,01% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de votes, avec 67,09% sur la seule circonscription recouvrant Rannée.

12:45 - 30,55% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Rannée Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas aux deux premières places aux européennes de l'époque dans la commune. Le candidat arrivait troisième, avec 15,4%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 30,55% et François-Xavier Bellamy avec 15,4%.

11:45 - Les enjeux locaux de Rannée : tour d'horizon démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Rannée contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,45% pourrait agir sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 21 hab par km² et 45,93% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,57%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 402 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,72%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,35%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Rannée mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,9% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - À Rannée, quelle participation aux élections européennes ? Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été battu avec 59% ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 1 104 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 48,74% des inscrits sur les listes électorales de Rannée avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 57,99% en 2014.

09:30 - Election à Rannée : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Rannée, l'un des facteurs décisifs des élections européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,26% au premier tour. Au second tour, 49,41% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Rannée cette année ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 838 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,96% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 19,48% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.