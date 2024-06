Résultat des européennes à Régusse : l'élection 2024 en direct

Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait glané 46,4% des votes, soit 516 voix, face à Nathalie Loiseau à 15,74% et Manon Aubry à 6,47%.

11:45 - Analyse socio-économique de Régusse : perspectives électorales

Dans les rues de Régusse, les élections sont en cours. Avec ses 2 483 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 170 entreprises, Régusse est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 12,88 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 147 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2215,82 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,62%, synonyme d'une situation économique instable. À Régusse, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux défis européens.