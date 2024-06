En direct

19:24 - Les orphelins de la coalition de gauche observés Une autre incertitude de ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 15,64% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 3,75% à Rémilly, contre 16,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite à Rémilly ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette élection des députés européens 2024 localement. La liste Rassemblement national devrait atteindre près de 40% à Rémilly si la situation décrite par les instituts de sondages au niveau national se confirme localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ 33% des votes dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. Rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Les habitants de Rémilly penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Regarder dans le rétro pour analyser l'élection la plus récente livre des indices intéressants au moment de l'élection suivante. Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un bon résultat pour le Rassemblement national à Rémilly. Le parti avait terminé en tête dans la ville avec 29,89% au 1er tour et surtout 67,30% au 2e, lui promettant le plus haut niveau à l'échelle communale. Le RN passait devant les candidats Divers centre avec 19,97% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 15,64% au premier tour puis encore Nupes avec 32,70% au second (Rémilly ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,61% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,6% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,68%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 54,41%, devant Emmanuel Macron à 45,59%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Rémilly Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le verdict de 2019 ? A l'époque, à Rémilly, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, avec 30,8% des voix contre Nathalie Loiseau à 16,74% et Yannick Jadot à 10,54%. Dans le détail, 263 électeurs l'avaient désignée dans la localité.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Rémilly Dans la ville de Rémilly, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,85%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (18,51%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 734 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) et le nombre de résidences HLM (2,7% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Rémilly mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,69% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Participation aux élections européennes à Rémilly : un regard approfondi Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014. Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 51,21% des inscrits sur les listes électorales de Rémilly (Moselle). Le taux de participation était de 41,55% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Rémilly ? À Rémilly, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'étendue de la participation. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple susceptible d'avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Rémilly. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,26% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 74,51% au second tour, ce qui représentait 1 254 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,43% au premier tour et seulement 40,18% au second tour.