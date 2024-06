Résultat des européennes à Revel : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel candidat vont retenir les supporters de la Nupes à Revel ? Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était élevé à 10,04% à Revel, contre 24,55% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Revel, le binôme Nupes avait en effet réuni 39,74% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Revel ? Les sondeurs imaginent un RN à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des précédentes élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait l'amener à 22% à Revel, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Revel n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les projections les plus simplistes.

15:02 - Les habitants de Revel penchaient pour Macron il y a deux ans La commune de Revel avait offert à Marine Le Pen 14,64% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 29,89% et 25,78% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 23,77% contre 76,23%. Avec 13,39%, le RN sera distancé ensuite par les 39,74% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 24,55% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Revel Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Revel était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 24,55% des voix, devançant la liste de Yannick Jadot avec 23,99% et Jordan Bardella avec 12,55%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Revel et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Revel comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 42,03% de cadres supérieurs pour 1 308 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. Avec 117 entreprises, Revel permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,14 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 31,43% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,99% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 540,77 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, à Revel, les spécificités locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Revel : ce qu'il faut retenir Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des élections antérieures. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 729 personnes en âge de participer à une élection à Revel s'étaient rendues aux urnes (soit 62,79%), contre une participation de 50,13% lors des élections européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes représentait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Revel À Revel, l'abstention sera immanquablement l'une des clés de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,35% au premier tour et seulement 41,39% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 15,99% au sein de la ville. L'abstention était de 21,19% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.