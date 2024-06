En direct

19:27 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Reyssouze pour ces élections européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 18,93% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,15% à Reyssouze, contre 19,88% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Reyssouze pour les candidats RN ? Enseignement clé pour ce dimanche : Reyssouze compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,53% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,49% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en première position en 2022 à Reyssouze Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un beau score pour le Rassemblement national à Reyssouze. Ce dernier était arrivé en tête dans la cité avec 31,36% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Reyssouze ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,49% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,44% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,18%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 50,39%, devant Emmanuel Macron à 49,61%.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Reyssouze en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 113 votants de Reyssouze avaient été séduits par la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella avait convaincu 33,53% des votes contre Nathalie Loiseau à 19,88% et Yannick Jadot à 10,68%.

11:45 - Reyssouze et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Reyssouze, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 476 logements pour 1 010 habitants, la densité de la ville est de 101 habitants/km². Avec 70 entreprises, Reyssouze est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (17,02 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,69% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 434,30 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Reyssouze, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Etude de l'abstention lors des dernières élections européennes à Reyssouze Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Lors des précédentes élections européennes, parmi les 359 personnes en âge de voter à Reyssouze, 49,58% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 59,45% en 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Reyssouze À Reyssouze, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 77,11% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 75,65% au second tour, ce qui représentait 556 personnes. En comparaison, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,6% au premier tour et seulement 39,89% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Reyssouze ? La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les craintes liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine, seraient par exemple susceptibles de ramener les citoyens de Reyssouze (01190) vers les urnes.