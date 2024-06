En direct

19:15 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti du score de la Nupes à Rians ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 21,31% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 4,21% à Rians, contre 16,37% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Rians ? À Rians, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 40,7% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 36,24% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Rians ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent résultat pour le RN à Rians. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 35,55% au 1er tour avant un formidable 61,18% au 2e, lui garantissant d'être au sommet du paysage local. Le RN reléguait derrière lui les candidats estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (21,31%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (21,25%) au premier tour et encore LREM avec 38,82% au second (Rians n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,24% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,53%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 62,06%, devant Emmanuel Macron à 37,94%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait encore comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Rians, à 40,7%, soit 696 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 16,37% et Yannick Jadot à 7,25%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Rians Comment les électeurs de Rians peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 11,69% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 43 hab par km² et 43,91% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 648 euros par an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 597 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,15%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,11%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Rians mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,56% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux dernières européennes à Rians Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. L'étude des résultats des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des élections européennes de 2019, le pourcentage de participation atteignait 48,24% dans la commune de Rians, à comparer avec une participation de 38,86% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Rians : quel sera le taux de participation ? L'un des critères importants des européennes sera sans nul doute le niveau d'abstention à Rians. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 27,49% dans la commune, à comparer avec une abstention de 27,82% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des ménages, combinée avec les craintes provoquées par la guerre au Moyen-Orient sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Rians .