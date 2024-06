Indicateur clé pour ce dimanche : Riez compte parmi les rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31,22% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,44% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Riez plutôt pour Marine Le Pen en 2022

Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un joli résultat pour le Rassemblement national à Riez. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la ville avec 32,14% au 1er round et surtout 58,92% au 2e. Le RN s'était placé devant les impétrants estampillés Nupes (28,69%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (22,84%) au premier tour et encore Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 41,08% au second sur l'unique circonscription du secteur. Il a même fait plus de votes aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 30,44% au 1er tour et 57,01% au deuxième dans la ville.