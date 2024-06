En direct

19:08 - À Riom, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Riom, le binôme Nupes avait en effet glané 43,65% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 9,16% à Riom, contre 23,42% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat pour les candidats RN à Riom ? Le résultat en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces élections des députés européens localement, comme au niveau national. Si dans toute la France, les sondeurs prédisent une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 25% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Dans la ville de Riom, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un timide 18,19%, elle était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,71% et 22,26% des voix. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 65,47% contre 34,53% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 11,72%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 43,65% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Riom choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 60,06%.

12:45 - À Riom, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Regarder en arrière peut de nouveau sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste Bardella se contentant de la deuxième place à 15,64% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 23,42%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Riom : ce qu'il faut retenir Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Riom se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 18 736 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 471 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (74,72 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Riom forme une communauté diversifiée, avec ses 928 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2376,76 € par mois, la commune défend une économie équilibrée malgré les obstacles. À Riom, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Riom ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 6 340 personnes en âge de voter à Riom, 46,31% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 52,82% pour le scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Riom L'un des critères essentiels du scrutin européen sera le taux de participation à Riom. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,76% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 27,31% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,86% au premier tour et seulement 51,61% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat est notamment capable d'impacter la participation à Riom.