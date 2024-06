Résultat des européennes à Riquewihr : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat aux européennes de Riquewihr pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Riquewihr. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour s'attendre à 34% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Riquewihr plutôt pour Macron il y a deux ans Riquewihr avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,72%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 32,21% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,05% contre 56,95%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,71% au premier tour, contre 31,78% pour le binôme LREM. Sur la commune de Riquewihr, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - À Riquewihr, Nathalie Loiseau en première position en 2019 Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? La liste de Bardella n'était que deuxième lors des européennes il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 27,44%, contre 24,01% pour le RN.

11:45 - Élections européennes à Riquewihr : un éclairage démographique Quel portrait faire de Riquewihr, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 805 logements pour 1 032 habitants, la densité de la commune est de 65 habitants/km². Ses 175 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 327 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (43,11 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 34,35% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,07% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2897,52 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En somme, à Riquewihr, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Riquewihr : les chiffres clés L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 49,94% des inscrits sur les listes électorales de Riquewihr (Haut-Rhin) avaient participé au vote, contre un taux de participation de 44% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Riquewihr, 67,61% des votants avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Riquewihr : quel sera le taux de participation ? L'une des clés du scrutin européen sera l'abstention à Riquewihr. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 54,31% au premier tour et seulement 62,02% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Riquewihr ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,14% des électeurs de la commune. L'abstention était de 21,91% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.