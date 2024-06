Résultat des européennes à Rochetoirin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Rochetoirin, qui va tirer parti des 24,59% de la Nupes ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait obtenu 4,47% à Rochetoirin, contre 15,15% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des législatives. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des législatives à Rochetoirin, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,59% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Rochetoirin, entre les 15,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,62% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,59% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Rochetoirin pour les candidats de Bardella ? Le score obtenu par le RN sera l'observation majeure au niveau local pour cette européenne. À Rochetoirin, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,43% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 31,33% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les votants de Rochetoirin plutôt pour Le Pen il y a deux ans Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Rochetoirin. Ce dernier avait fini en tête dans la localité avec 29,67% au premier tour et surtout 54,08% au 2e, le propulsant à la meilleure place du paysage municipal (Rochetoirin n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,33% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,62% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,22%, devant Emmanuel Macron à 45,78%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Rochetoirin, avec 32,43%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 15,15% et Yannick Jadot à 13,79%.

11:45 - Rochetoirin : élections européennes et dynamiques démographiques À Rochetoirin, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,22% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (89,48%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 502 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,46%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en CDD (6,51%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rochetoirin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,26% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Rochetoirin : ce qu'il faut savoir Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes s'élevait à 50%. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des élections antérieures ? En 2019, au moment des européennes, le taux d'abstention représentait 42,87% dans la commune de Rochetoirin. L'abstention était de 52,35% il y a dix ans.

09:30 - L'abstention aux européennes à Rochetoirin L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Rochetoirin. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des familles cumulée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, sont de nature à ramener les habitants de Rochetoirin dans les isoloirs. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,89% des électeurs de la localité, contre un taux de participation de 77,39% au second tour, ce qui représentait 729 personnes. Pour comparer, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,95% au premier tour et seulement 52% au deuxième tour.