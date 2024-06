Résultat des européennes à Rogerville : l'élection 2024 en direct

18:27 - Les performances du Rassemblement national à Rogerville avant les européennes

Les instituts de sondage prévoient un Jordan Bardella à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Virtuellement, cette tendance devrait le pousser à 39% à Rogerville, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a en fait pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les projections les plus farfelues.