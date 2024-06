Résultat des européennes à Ronchamp : l'élection 2024 en direct

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Ronchamp

Les données démographiques et socio-économiques de Ronchamp mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient peser sur le résultat des européennes. Dans la commune, 17,4% des résidents sont des enfants, et 10,16% de plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 553 euros par an, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (15,1%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,7%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Ronchamp mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,03% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.